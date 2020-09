Kanté-Inter, strada in salita ma c’è un segnale positivo dal Chelsea – SM

Kanté-Inter resta una grande idea per i nerazzurri e Antonio Conte, ma la strada è in salita per l’alto costo del centrocampista francese. C’è però un segnale positivo, il Chelsea si starebbe guardando intorno per trovare un sostituto, indice che a Londra non sono sicuri di poter trattenere il giocatore. Il punto di Simone Cerrano dagli studi di “Sport Mediaset”

UN SEGNALE POSITIVO – L’Inter segue sempre Kanté e da Londra arriva un segnale potenzialmente positivo, il Chelsea infatti si sta guardando attorno per trovare un sostituto al centrocampista francese: «Servono cessioni importanti per finanziare i grandi colpi. Il Chelsea per Kanté chiede tantissimo, Lampard ha detto che vorrebbe restasse, ma c’è qualche segnale positivo perché il Chelsea si guarda attorno per cercare un eventuale sostituto».