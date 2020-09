Kante, Inter sacrifica Eriksen? Suning non alza muro in un caso – SM

N’Golo Kante è il grande sogno di mercato dell’Inter di Antonio Conte in questo mercato estivo e Suning potrebbe sacrificare Christian Eriksen per acquistarlo

ADDIO – Christian Eriksen potrebbe essere il sacrificio necessario da parte dell’Inter per far arrivare il giocatore del Chelsea, N’Golo Kante alla corte di Antonio Conte. Infatti, riporta “SportMediaset.it”, in caso di offerta giusta il centrocampista danese, acquistato a gennaio per 27,5 milioni di euro dal Tottenham, potrebbe fare le valigie. Insomma la cessione dell’ex Spurs, mai del tutto integrato negli schemi dell’allenatore leccese, potrebbe essere ceduto dal club nerazzurro.