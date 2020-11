Kanté, Inter c’è ancora ma perde la leadership: situazione

Photo 183390664

N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, resterebbe ancora nei pensieri dell’Inter, che però sarebbe stata sorpassata da un altro club. A riportare la notizia è il tabloid inglese The Sun.



INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del tabloid inglese The Sun, sarebbe battaglia per N’Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea resterebbe nel mirino dell’Inter. Tuttavia il club nerazzurro non sarebbe in pole position per il francese. Ora la corsa al giocatore sarebbe guidata dal Manchester United. Inoltre sul ventinovenne ci sarebbero anche il Real Madrid e il Manchester City.

Fonte: James Anderson – TheSun.co.uk