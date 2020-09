Kanté, l’Inter non molla. Contropartite: una sola scelta per il Chelsea

Ngolo Kanté è il prossimo grande colpo a cui l’Inter ambisce. Antonio Conte rivuole il francese con sé, ma l’affare sembra partire in salita. Per abbassare le pretese del Chelsea, si potrebbe inserire una contropartita: la scelta dei Blues è chiara. Ecco chi piace ai londinesi, secondo Bleacher Report.

OBIETTIVO – Ngolo Kanté è il desiderata di Antonio Conte per il centrocampo dell’Inter. L’arrivo di Arturo Vidal (sempre più vicino alla rescissione col Barcellona) non è sufficiente per il tecnico pugliese, che vuole con sé il francese. Complici anche diversi guai fisici, Kanté ha saltato 16 gare nella scorsa Premier League: nelle quattro stagioni precedenti ne aveva saltate solo 10. E le voci di un rapporto non idilliaco con l’allenatore Frank Lampard non migliorano la situazione. Morale: il Chelsea non vuole trattenerlo a tutti costi, ma è disposto a trattare in caso di un’offerta congrua. Il prezzo ufficiale del francese (già Campione del Mondo) non è noto, ma la sensazione è che le richieste si attestino sicuramente sopra i 50 milioni. Un investimento che l’Inter non vuole sostenere, come ribadito dal direttore sportivo Piero Ausilio.

INTERESSE – Un modo per abbassare le pretese del Chelsea c’è, e l’Inter lo sa: inserire una contropartita che delimiti l’esborso finanziario. E, guardando alla rosa nerazzurra, l’interesse dei Blues si dirige nella direzione di Marcelo Brozovic. Il profilo del croato piace molto ai londinesi, che vorrebbero aggiungere Q.I. calcistico a una mediana che conta già Jorginho e Mateo Kovacic. Al momento, tuttavia, non c’è nessuna trattativa, siamo solo al gioco delle parti per smascherare l’interesse della controparte. Dovesse mai aprirsi un dialogo tra Inter e Chelsea, le rispettive posizioni saranno già note.