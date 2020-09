Kanté, l’Inter ci crede: non è incedibile! Serve un addio a sorpresa – SI

Kanté Conte

N’Golo Kanté resta il sogno dell’Inter a centrocampo. Il calciatore francese resta il pupillo di Antonio Conte, ma i nerazzurri devono prima cedere almeno un pezzo grosso sul mercato. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sulle operazioni a centrocampo a “Sportitalia”

COLPO GROSSO – Di seguito le dichiarazioni di Alfredo Pedullà: «Occhio a una partenza improvvisa che potrebbe arrivare con Brozovic. Kanté ora non è intoccabile al Chelsea: con un’offerta giusta si può fare. Costa 50 milioni, ma per arrivare a quella cifra bisogna cedere Skriniar o un altro entro giovedì. Nainggolan non è una storia chiusa. Se il Cagliari decide in investire 12 milioni con obbligo di riscatto, il belga può partire anche adesso. Ci può essere uno sconto ulteriore dall’Inter. L’Inter si è mossa per capire se si può fare l’operazione, ma ora deve muoversi per reperire il tesoretto adatto».