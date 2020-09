Kante-Inter, affare in salita: caccia al tesoretto in...

Kante-Inter, affare in salita: caccia al tesoretto in casa nerazzurra – SM

L’Inter non avrebbe intenzione di mollare il grande obiettivo N’Golo Kante, centrocampista del Chelsea, ma l’affare non sarebbe facile

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, l’Inter sarebbe alla ricerca di cessioni importanti per poter regalare ad Antonio Conte il sogno N’Golo Kante. Racimolare i 65 milioni di euro circa richiesti dal Chelsea però non sarebbe facile. In uscita di sarebbe Milan Skriniar, Christian Eriksen, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (in corso una trattativa con il Bayern Monaco), Radja Nainggolan (ma nessuna offerta convincente, al momento) nonché gli altri rientranti dai prestiti Dalbert e Joao Mario. Per ora però di proposte all’altezza si sarebbero viste poche. Resterebbe però ottimismo in casa nerazzurra di riuscire a trovare una cifra sufficiente a raggiungere la fumata bianca con i Blues.