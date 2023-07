Kane può guastare i piani dell’Inter? C’è il forte rischio: ecco perché

Kane può adesso guastare i piani di mercato dell’Inter: il giocatore si allontana sempre di più dal Tottenham che può così mettere le mani su un giocatore che piace ai nerazzurri.

PIANI GUASTATI? − L’Inter sta pensando, per l’attacco, al profilo di Jonathan David. L’attaccante però piace anche al Tottenham che vorrebbe affondare su di lui proprio in caso di partenza di Harry Kane. Ed è allora questo lo scenario che potrebbe allora guastare i piani di Marotta e Ausilio. Perché, secondo Alfredo Pedullà, già oggi potrebbe essere il giorno in cui il Bayern Monaco può chiudere per l’attaccante inglese. Gli Spurs per lui chiedono 100 milioni di euro e la società tedesca sta per presentare una nuova offerta che si avvicina alle richieste.