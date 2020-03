Kane chiede trofei, addio Tottenham. Inter lo vuole: via Lautaro Martinez?

Condividi questo articolo

Kane è pronto a lasciare il Tottenham in estate, se gli Spurs non riuscissero a garantirgli la possibilità di lottare per dei trofei. L’indiscrezione è riportata dal Telegraph che propone anche un elenco di squadre che potrebbero acquistare la punta. L’Inter è in fila, ma in caso di addio di Lautaro Martinez

UN BOMBER DA IMPAZZIRE – Harry Kane in uscita dal Tottenham? Questa la clamorosa indiscrezione proveniente dall’Inghilterra. La punta vuole vincere e sembra essere disposto a cambiare club per farlo. Il tabloid inglese propone una lista di squadre: Real Madrid, Manchester United, City e PSG sono in prima fila. Attenzione, però, anche all’Inter. In caso di cessione di Lautaro Martinez per una cifra oltre i 100 milioni, Conte vorrebbe formare una gran coppia d’attacco con Lukaku. Il tabloid parla, però, anche delle proibitive richieste del Tottenham: 150 milioni di sterline.