Kamate assente per Chelsea-Inter, la cessione è cosa fatta – TS

Issiaka Kamate è pronto a lasciare l’Inter, quantomeno a titolo temporaneo. Dopo gli impegni nelle scorse amichevoli, il francese non sarà presente per Chelsea-Inter, come sottolinea Tuttosport

ASSENTE – Nonostante i tanti giovani chiamati da Simone Inzaghi per Chelsea-Inter di oggi, fra cui anche il partente Alessandro Fontanarosa, a non essere partito con la squadra alla volta di Londra è Issiaka Kamate. L’esterno destro francese, fino alla scorsa stagione protagonista nella Primavera nerazzurra, ha disputato diverse delle amichevoli del precampionato, complici anche le assenze di Matteo Darmian e di Denzel Dumfries. Una decisione, quella del tecnico, che ha un motivo ben preciso: il classe 2004 è infatti in partenza, a titolo temporaneo, per la prima esperienza tra i professionisti.

Kamate, niente occasione (per ora) all’Inter: cessione all’estero

PARTENZA IN PRESTITO – Per Issiaka Kamate nel prossimo futuro c’è il Portogallo. Lo sottolinea il collega Simone Togna su Tuttosport, che dà ormai per imminente il passaggio all’AVS, club che milita nella massima serie del campionato portoghese. Su di lui era forte l’interessamento anche dell’Anderlecht in Belgio, ma i lusitani sembrano proprio sul punto di spuntarla. La speranza, naturalmente, è che l’esterno francese di proprietà nerazzurra possa mettersi in luce e far uscire quel potenziale che sembra decisamente avere. Dopodiché, rientrato alla base, l’Inter potrà fare ulteriori valutazioni e programmare ulteriormente il suo futuro e la sua crescita.

Fonte: Tuttosport, Simone Togna