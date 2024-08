Kamate, l’Anderlecht fa sul serio! Proposta di acquisto favorevole all’Inter

Kamate è tra i giocatori in uscita dall’Inter e tra i club interessati, da segnalare il forte interesse dell’Anderlecht. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club belga è pronto a fare una proposta in favore anche dei nerazzurri.

IN USCITA – L’Anderlecht mostra un interesse concreto per Assane Kamate, il giovane talento dell’Inter che ha brillato durante la pre-season. Il club belga ha presentato una proposta formale per il trasferimento temporaneo del giocatore con diritto di riscatto. Kamate, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha approfittato dell’assenza di Matteo Darmian e Denzel Dumfries, ancora in vacanza, per mettersi in mostra nelle partite estive. Impiegato regolarmente come titolare sulla fascia destra, ha dimostrato qualità tecniche e atletiche, oltre a una sorprendente maturità tattica per la sua età.

Cessione con opzione favorevole all’Inter

LA PROPOSTA – L’Anderlecht ha formulato una proposta di prestito con diritto di riscatto, offrendo all’Inter anche la possibilità di controriscatto. Questa clausola permetterebbe ai nerazzurri di mantenere il controllo sul futuro del giocatore, potendolo riacquistare a una cifra prefissata nel caso in cui Kamate dovesse esplodere definitivamente in Belgio. Per l’Inter, la proposta dell’Anderlecht rappresenta un’opportunità interessante per far crescere Kamate in un contesto competitivo, pur mantenendo una porta aperta per il suo possibile ritorno.