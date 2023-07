Kadioglu nel mirino dell’Inter: in Turchia parlano già di offerta!

Kadioglu nei radar dell’Inter per la fascia destra. Il giocatore del Fenerbahce interessa ai nerazzurri, tant’è che dalla Turchia parlano già di offerta pronta

OFFERTA − Spunta un nome inedito per quanto riguarda la fascia destra, Ferdi Kadioglu. Il classe 1999 turco, in forza al Fenerbahce, piace all’Inter per il dopo Bellanova. Ma non solo. Kadioglu può anche giocare a sinistra e dunque all’occorrenza potrebbe diventare anche l’erede del partente Robin Gosens. Secondo i colleghi di ‘a Spor’, l’Inter è pronta ad offrire 20 milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce, che già alcune settimane fa ha perso il talento purissimo di Arda Guler verso il Real Madrid. In stagione Kadioglu ha giocato 48 partite complessive segnando 4 gol e mettendo a referto anche cinque assist.