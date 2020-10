Kabak, ora spunta il Milan. Agenti parlano con i rossoneri: la situazione

Ozan Kabak (foto Dreamstime.com)

Milan su Ozan Kabak, difensore dello Schalke 04 accostato all’Inter come possibile dopo Skriniar in caso di addio dello slovacco

INSERIMENTO – Dopo gli accostamenti all’Inter come possibile sostituito di Milan Skriniar in caso di partenza in direzione Tottenham, ora è il club rossonero che sembra determinato su Ozan Kabak. Secondo quando riportato da Gianluca Di Marzio, gli agenti del difensore sono appena usciti da Casa Milan ed ora vorrebbero capire se sarebbe possibile aprire una trattativa con lo Schalke 04. Per i cugini sarebbe un affare complicato, visto che la società tedesca vorrebbe chiederebbe 25 milioni di euro, mentre i meneghini vorrebbero spenderne al massimo 15.