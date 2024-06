La Juventus prova a ‘rubare’ un obiettivo all’Inter: trattativa in fascia – Sky

La Juventus non si dimentica dell’Inter e, come spesso avvenuto, ha degli obiettivi di mercato comuni. L’ultimo lo annuncia questa sera Di Marzio, nel corso del programma Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

OBIETTIVO IN FASCIA – L’Inter sul lato destro del campo deve capire cosa fare con Denzel Dumfries. Il laterale olandese è in scadenza al 30 giugno 2025 e, non dovesse rinnovare quest’estate, rischierebbe di andare via a parametro zero. Si è parlato di tanti giocatori, da Matty Cash a Dan Ndoye negli ultimi giorni. Ma c’è un obiettivo, indicato più volte, che ora entra fra i nomi per la Juventus.

Juventus, obiettivo di mercato accostato già all’Inter

IL SORPASSO? – Le parole di Gianluca Di Marzio: «Ci sono sempre delle notizie, anche in queste serate. Riguarda la Juventus, che sta pensando anche in maniera sorprendente a fare un’operazione col Genoa ovvero quella di prendere Emil Holm. L’esterno l’Atalanta non lo ha riscattato, dopo una prestazione positiva: è tornato allo Spezia. La Juventus voleva prendere Holm già l’anno scorso e oggi ha iniziato un sondaggio per capire le condizioni e – nel caso – prendere il giocatore col Genoa. Lo lascerebbe un anno al Genoa, sarebbe un investimento in chiave futura per i bianconeri».