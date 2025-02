La Juventus pensa a Frattesi mentre Koopmeiners si svaluta: l’Inter non fa sconti

La Juventus osserva in casa Inter così come già fatto la scorsa estate e guarda Davide Frattesi. Questa è la notizia riportata da Tuttosport, alla luce del rendimento più che deludente di Koopeminers. I bianconeri, però, farebbe meglio a guardare in casa loro, preoccupando di non far svalutare il prezzo dei propri giocatori. Anche perché, sulla valutazione del centrocampista romano, resta più che ferma.

INVESTIMENTO DELUDENTE – Teun Koopmeiners era stato accolto come uno dei grandi colpi del mercato bianconero, ma il suo rendimento non ha pienamente convinto tifosi e società. Thiago Motta continua a dargli fiducia, tanto che lo schiererà titolare nel Derby d’Italia contro l’Inter, ma la sua stagione finora è stata caratterizzata da alti e bassi. Anche se dovesse realizzare una doppietta contro i nerazzurri questa sera, il suo futuro resterà in ogni caso in bilico e la sua stagione deludente. La Juventus, da parte sua, sa che il rischio di svalutare un investimento così importante è concreto. La sua avventura in bianconero potrebbe finire prima del previsto, con un danno economico significativo per il club.

DIVERSO DA FRATTESI – Se Koopmeiners rappresenta un’incognita, Frattesi è invece una certezza. Nonostante il poco spazio all’Inter, il centrocampista ex Sassuolo ha sempre risposto presente nei momenti decisivi, segnando gol pesanti e dimostrando di avere il carattere giusto per fare la differenza. La Juventus lo aveva già cercato nella scorsa sessione di mercato, ma l’Inter ha respinto ogni assalto, convinta di non voler rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto. Frattesi, però, potrebbe tornare a essere un obiettivo concreto per i bianconeri in estate, soprattutto se Koopmeiners non dovesse convincere del tutto. O almeno questa è l’idea riproposta dall’edizione odierna di Tuttosport. Ma l’Inter non fa sconti.

Frattesi alla Juventus? Pagare! Ma attenzione ai conti…

NESSUN S-CONTO – L’eventuale trattativa per Frattesi, però, si preannuncia complicata. L’Inter, come già fatto a gennaio, non ha alcuna intenzione di cedere un giocatore così importante a una rivale diretta, e nel caso di una cessione pretenderebbe almeno 40-45 milioni di euro cash, senza contropartite tecniche. Un investimento pesante, che la Juventus dovrà valutare attentamente, anche in base all’andamento della stagione. Per ora, l’attenzione di tutti è rivolta alla sfida di domenica tra Juventus e Inter, una partita che potrebbe dire molto sul futuro di entrambi i giocatori.