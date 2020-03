Juventus-Inter duelli anche di mercato: i nomi da Tonali a Werner – GdS

Juventus-Inter non solo lotta scudetto, le due squadre sono pronte a darsi battaglia, ancora una volta, per quanto riguarda il mercato. Da Mauro Icardi a Timo Werner passando da Sandro Tonali e Federico Chiesa: tutti i nomi riportati oggi dalla “Gazzetta dello Sport”.

LOTTA DI MERCATO – Juventus-Inter sarà una lotta non solo in campo, anche se sarà quello a parlare e decidere chi sarà il prossimo vincitore considerando in primo luogo la Lazio di Simone Inzaghi che corre a ritmi altissimi, e ovviamente l’emergenza legata al Coronavirus. L’ultimo duello di mercato è stato vinto dai bianconeri con l’acquisto, in vista della prossima stagione, di Dejan Kulusevski. Ma in passato sono stati tanti: da Stankovic e Vucinic e ricordiamo la scorsa estate anche lo stesso Romelu Lukaku. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia anche in vista dalla prossima sessione di mercato, partendo ovviamente dal solito Mauri Icardi, che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “è vero che il Psg ha un diritto di riscatto per 70 milioni di euro, ma non è detto che quella parigina sia la destinazione finale per Maurito. E le mosse per Icardi vanno di pari passo proprio con quelle per Werner”. Sì, Timo Werner, attaccante talentuoso dell’RB Lipsia, la contesa potrebbe spostarsi anche sul fronte tedesco se consideriamo nell’Inter l’uscita certa di Alexis Sanchez, con occhio di riguardo anche per Lautaro Martinez.

CHIESA E TONALI – Inter e Juventus seguono attentamente le vicende legate al calcio italiano, l’esempio lampante è quello di Federico Chiesa, già seguito da tempo da entrambe le squadre, e Sandro Tonali, gioiellino attualmente al Brescia: “in viale della Liberazione seguono il dossier Chiesa con un’attenzione evidente. Anche perché il figlio d’arte ha deciso di riflettere. La Fiorentina preme per un rinnovo e lui ora soppesa anche le differenti prospettive tecniche tra Torino e Milano. Sandro Tonali a 19 anni è in costante ascesa, a dispetto della classifica povera del Brescia. Cellino spera d’incassare più di 50 milioni e soprattutto vuole liberarsi dalla morsa bianconera. Ancora una volta i campioni d’Italia si sono mossi in largo anticipo e puntano ad avere il gradimento del giocatore. E

l’Inter che fa? Non resta indifferente. Un protagonista del calcio azzurro nel nuovo decennio non può restare fuori dai radar di un club che punta ad ingrossare le fila azzurre della rosa. Così anche su Tonali il fuoco di sbarramento è già partito”.