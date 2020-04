Juventus-Icardi: tentativo per uno scambio “indecente” con l’Inter? – SM

La Juventus è sempre molto interessata a Mauro Icardi e con un mercato che si prospetta all’insegna dell’austerità a causa dell’emergenza Coronavirus, i bianconeri potrebbero proporre uno scambio “indecente” all’Inter

Il prossimo mercato estivo sarà molto probabilmente all’insegna dell’austerità a causa della crisi provocata dall’emergenza coronavirus. Poco denaro contante e tanti scambi, in quest’ottica potrebbe risolversi anche il dilemma Icardi. Secondo “Sport Mediaset” il PSG potrebbe non riscattare per 70 milioni l’attaccante argentino attualmente in prestito dall’Inter e in quest’ottica rientrerebbe in gioco la Juventus che potrebbe proporre uno scambio “indecente” mettendo sul piatto Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, molto graditi ad Antonio Conte e adatti al suo modulo.