Juventus fuori dal mercato: dove può guadagnarci l’Inter

Dopo le notizie che riguardano il mondo Juventus (vedi articolo), difficilmente la società bianconera farà mercato a gennaio. L’Inter perde quindi una concorrente su diverse piste.

CONCORRENTE – La Juventus ha un caos interno da gestire. CDA da ricomporre, parte sportiva al momento confermata, con Massimiliano Allegri che pare rimanga sulla panchina dei bianconeri. Tante situazioni da osservare e che è difficile prevedere come si evolveranno. Ciò che invece è abbastanza scontato, è che il mercato in entrata del club di Torino sarà fermo. Gli obiettivi di mercato della Juventus, probabilmente saranno solamente sogni, fino a che non uscirà il verdetto finale.

MERCATO – L’Inter può solo che sfruttare questa situazione. Giorgio Scalvini era tra i nomi che interessavano sia ai nerazzurri che alla Juventus. Attenzione però anche a Rick Karsdorp in uscita dalla Roma dopo o screzio con José Mourinho. Per il giocatore dell’Atalanta classe 2003, la situazione rimane complicata. Rimane comunque l’interesse dei top club europei, tra cui il Liverpool (vedi articolo). Situazione diversa invece per quanto riguarda l’olandese che potrebbe essere un’occasione low cost. Ovviamente su Karsdorp c’è molta meno concorrenza. Va considerato poi anche il mercato in uscita della Juventus. Dopo queste notizie ci sarà qualche giocatore che vorrà lasciare Torino. I tifosi nerazzurri ricordano sicuramente quando dai bianconeri arrivarono un certo Patrick Vieira e un certo Zlatan Ibrahimovic.