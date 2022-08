Juventus, fatta una richiesta ufficiale a Rugani! Fretta per Milenkovic? – AP

La Juventus e l’Inter sono in corsa per Milenkovic della Fiorentina. Intanto secondo le ultime di Pedullà, i bianconeri hanno una certa fretta, tanto da fare una richiesta ufficiale a Rugani. Di seguito quanto svelato dall’esperto di calciomercato

FRETTA – Juventus e Inter sono in corsa di nuovo per lo stesso obiettivo, ovvero Nikola Milenkovic. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, i bianconeri hanno una certa fretta: «La Juventus ha chiesto a Rugani di accettare il trasferimento. Confermiamo: il Galatasaray offre soldi per il cartellino (la Juve vorrebbe lì), in attesa Empoli, Sampdoria e Verona. Rugani darà una risposta entro domani».