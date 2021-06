Juventus, ex Inter nel mirino in caso di partenza di Cristiano Ronaldo – Sky

La Juventus sta iniziando a sondare il terreno in caso di separazione da Cristiano Ronaldo. Il primo nome sul taccuino è un ex Inter.

SCAMBIO IN PERDITA – Cristiano Ronaldo ha ancora un anno di contratto con la Juventus. Tuttavia i malumori dell’ultima stagione sono sotto gli occhi di tutti. Non è quindi da escludere un’eventuale separazione già nella prossima sessione di mercato. E secondo quanto riporta “Sky Sport”, in caso di addio i bianconeri hanno già in mente il profilo ideale per sostituirlo. Si tratta di Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter. Il PSG lo cederebbe volentieri vista l’abbondanza in attacco: tutto dipenderà però dai movimenti del 7 bianconero.