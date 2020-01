Juventus chiara, mercato fermo: 2 cessioni. Inter sola su 3 obiettivi?

Condividi questo articolo

Juventus e Inter continuano a farsi la guerra sul mercato, ultimo tra tutti Dejan Kulusevski. I bianconeri sono accostati anche a Emerson Palmieri, Vidal e addirittura Giroud, ma come detto da Paratici, non sono in programma nuovi colpi. Ecco quanto raccolto dalla redazione di “Sportitalia”

DUE PARTENZE E SI CHIUDE? – La Juventus ha messo a segno un gran colpo con Kulusevski, ma potrebbe fermarsi qui per il mercato di gennaio. Nonostante i tanti calciatori accostati, molti seguiti anche dall’Inter, non sono in programma nuovi colpi in entrata. Da seguire, invece, le operazioni in uscita: Pjaca sembra al passo d’addio, ma anche Rugani potrebbe partire. Se davvero non sarà guerra, l’Inter avrà un pensiero in meno per acquistare i suoi obiettivi.