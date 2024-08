Juventus, ma che fai? Djalò messo alla porta: solo un dispetto all’Inter!

La vicenda Tiago Djalò assume una piega sempre più rocambolesca. La Juventus, che ha voluto ‘scippare’ l’Inter, adesso opta per la cessione. C’entra anche un altro club di Serie A.

ASSURDITÀ – L’Inter era da tempo sulle tracce di Tiago Djalo, difensore portoghese classe 2000, quando la Juventus decise di inserirsi senza alcuna remora per riuscire ad ottenerlo. Neanche l’infortunio rimediato nel 2023 con la maglia del Lille aveva bloccato la dirigenza juventina dal chiudere l’affare, che adesso assume sempre più la forma di un capriccio. O, meglio, di un dispetto all’Inter. Visto e considerato che Djalò, arrivato in bianconero lo scorso gennaio, non ha praticamente mai disputato una partita con la Juventus. Cosa che non farà neanche nella nuova stagione appena iniziata, poiché Tiago Motta è stato chiaro nell’escluderlo dal progetto.

Djalò, la Juventus cerca riparo al flop. E l’Inter se la ride!

TERZO ATTO – In tutta questa vicenda l’Inter, fortunatamente, è solo una spettatrice divertita. E lo spettacolo al quale assiste da tempo non è ancora finito, ma riserva addirittura un terzo atto: la cessione di Djalò. Sì perché dopo aver speso quasi 4 milioni di euro per ottenere il difensore portoghese e averlo tenuto in panchina per tutto il tempo, adesso la Juventus opta per il trasferimento. Secondo quanto emerso dall’aggiornamento dell’esperto Ciro Venerato a “La Domenica Sportiva”, infatti, nella giornata di domani dovrebbe esserci un colloquio fra la dirigenza bianconera e la Roma, intenzionata ad accogliere in prestito proprio Djalò. Una telenovela messa in scena solo per uno sgambetto – chiaramente mal riuscito – all’Inter.