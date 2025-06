La Juventus ci ha provato per Carlos Augusto! Ma Inter irremovibile

La Juventus ha mostrato il suo interesse per Carlos Augusto, calciatore che ha acquisito una crescente centralità all’Inter in questa stagione. I nerazzurri hanno dunque risposto in modo chiaro al tentativo dei bianconeri.

IL RETROSCENA – La Juventus ha tentato il più classico dei “colpi a sorpresa” manifestando il suo apprezzamento al calciatore dell’Inter Carlos Augusto. Come riferito da TMW, infatti, il Club bianconero ha individuato nel brasiliano un sostituto all’altezza di Andrea Cambiaso, sul quale è stato forte l’interesse del Milan negli scorsi mesi. La pista relativa al calciatore italiano si è progressivamente fatta più evanescente, considerando cge la Juventus ha presentato richieste molto importanti ai rossoneri per lasciar partire il proprio esterno. Ma, a prescindere da ciò, sul fronte del brasiliano erano arrivati dei segnali inequivocabili da parte dell’Inter.

Carlos Augusto sul mercato? L’Inter mette le cose in chiaro (per la Juventus e tutte le altre)!

STRATEGIA CHIARA – Quando la Juventus ha bussato alla porta per conoscere la situazione relativa a Carlos Augusto, l’Inter ha rispedito al mittente qualsiasi interessamento per il brasiliano. Non vi è dubbio, infatti, che il calciatore classe 1999 rappresenti una pedina fondamentale nello scacchiere del Club nerazzurro. Sia per le sue qualità e la sua duttilità sia per l’applicazione mostrata nell’intero arco di un incontro, Carlos Augusto sta diventando un perno del sistema Inter. Con Cristian Chivu che ha già mostrato, nelle prime due uscite da tecnico nerazzurro, di voler consolidare lo status del suo numero 30 all’Inter.