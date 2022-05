Juric, messaggio all’Inter: «Bremer? Chi lo prende fa un affare, domina!»

Bremer oggi non ha giocato Torino-Roma 0-3 (vedi articolo) per un infortunio, ha quindi già concluso la sua esperienza in granata. Juric, intervistato da DAZN, certifica il valore dell’obiettivo Inter.

DA PRENDERE! – Si parla molto di Inter per Gleison Bremer e Ivan Juric lo elogia: «Io penso che chi prende questo giocatore alla fine fa un grandissimo affare. È un giocatore che ha dominato il campionato, stratosferico. Persona magnifica, tanto lavoro e tanta voglia di migliorarsi. Una delle ragioni per cui sono venuto qua è perché aveva tanta potenzialità inespressa: ha fatto un grandissimo campionato. Io vedo che si usa molto meno il reparto: vedo il Milan che non fa reparto, ci sono quei due che accorciano dappertutto e sono attenti. Tante squadre anche all’estero accettano situazioni diverse rispetto al passato. Bremer va bene dappertutto, quest’anno ha fatto certe scalate due contro uno dove è stato strepitoso».