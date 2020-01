Juric: “Dimarco? Hellas Verona, mi servono 3-4 giocatori. In uscita…”

Condividi questo articolo

L’Hellas Verona di Juric ha sorpreso in questo avvio di stagione. Diversi i giocatori che stanno facendo bene e hanno attirato l’attenzione dei grandi club. Di questo e delle operazioni in entrata ha parlato il tecnico gialloblù

USCITA – Marash Kumbulla e Sofyan Amrabat sono entrati nel mirino dell’Inter. Del loro futuro e del rendimento ha parlato Ivan Juric in conferenza stampa: «Dopo sei mesi conosco bene i ragazzi, come sono e come si trovano nel gruppo. Non credo che questo possa influire, anche inconsciamente. Poi è normale che quando i ragazzi hanno l’opportunità di andare in alto non sono al 100%, ma non mi hanno dato segnali preoccupanti».

ENTRATA – Juric ha poi parlato dei possibili arrivi con il nerazzurro Federico Dimarco tra gli obiettivi: «Le mie esigenze? Abbiamo bisogno di tre o quattro giocatori che alzino il livello. L’altro giorno non avevo cambi in panchina, bisogna avere più giocatori competitivi possibili».

Fonte: hellas1903.it