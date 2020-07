Junior Firpo da “scarto” dell’Inter ad avversario? Interesse in Serie A

Junior Firpo, terzino classe ’96 del Barcellona, era uno dei nomi proposti all’Inter per ridurre il prezzo di Lautaro Martinez. Il laterale sinistro ai nerazzurri sembra non interessare, ma dalla Serie A spunta un altro club che, invece, lo ha messo nel mirino.

INTERESSE ALTRUI – Junior Firpo è stato uno dei tantissimi giocatori che, secondo la stampa catalana, il Barcellona ha offerto all’Inter per Lautaro Martinez. Addirittura la valutazione dei blaugrana per il terzino risultava essere di quarantuno milioni di euro: una follia, per la riserva di Jordi Alba. Inutile dire come i nerazzurri abbiano rifiutato la proposta di parziale contropartita, ma Junior Firpo potrebbe lo stesso giocare in Serie A nella prossima stagione. “Il Mattino” segnala come lo spagnolo, ma nato a Santo Domingo, sia nel mirino del Napoli. Con lui, nella lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ci sono Kostas Tsimikas dell’Olympiakos (altro giocatore accostato all’Inter), Marc Cucurella del Getafe e Borna Barisic dei Rangers. Gli azzurri stanno per rinnovare il contratto di Mario Rui fino al 30 giugno 2025, ma con Faouzi Ghoulam in uscita cercano un altro terzino sinistro. Junior Firpo in questa stagione ha giocato quindici volte su trentatré in Liga, undici da titolare, per un totale di 915′.

Fonte: Il Mattino