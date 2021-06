Junior Firpo l’anno scorso il Barcellona ha provato, invano, a offrirlo all’Inter con una folle valutazione di quaranta milioni di euro per Lautaro Martinez. Ora, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, può andare al Milan.

DA SCARTO A RICHIESTO – L’Inter ha detto di no a Junior Firpo un anno fa, ma dopo che il Barcellona ha provato a impacchettarlo per avere Lautaro Martinez ora potrebbe mandarlo proprio a Milano. Non ai nerazzurri, come spiega Gianluca Di Marzio: «Il Milan è tornato su Firpo, esterno del Barcellona che già aveva contattato a gennaio per fare il vice Theo Hernandez. Adesso lui ha aperto e il Milan ha riaperto a lui. Lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, bisogna vedere se il Barcellona apre. Ma c’è una breccia per Junior Firpo».