Junior Firpo in Serie A? Crollano cifre per ex contropartita Lautaro Martinez

Junior Firpo, offerto dal Barcellona come contropartita tecnica all’Inter nell’affare Lautaro Martinez, potrebbe sbarcare comunque in Serie A

INDISCREZIONE – Junior Firpo è rimasto in panchina nel corso del Trofeo Gamper contro l’Elche e così potrebbe a lungo capitare durante la stagione ormai alle porte. Infatti davanti a lui sulla corsia sinistra avrebbe Jordi Alba. Non sarebbe così escluso che possa fare le valigie ed andarsene. In questo caso, riporta il Mundo Deportivo, troverebbe l’Atalanta tra le squadre maggiormente interessate al suo cartellino. Difatti il club orobico alla ricerca di un esterno dopo la cessione di Timothy Castagne al Leicester.

OFFERTA – Inoltre, riferisce “TuttoMercatoWeb.com”, nei prossimi giorni gli agenti dell’ispano-dominicano potrebbero recarsi a Bergamo per accelerare la trattativa con la società lombarda di Serie A. Quest’ultima, stando al quotidiano spagnolo, potrebbe offrire al Barcellona un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 18 più altri 5 di bonus. Un possibile affare dalle cifre molto distanti rispetto alla valutazione fatta dai dirigenti della squadra catalana (40 milioni) nel corso dell’affare sfumato con l’Inter fino a poche settimane fa per Lautaro Martinez.