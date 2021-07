Jovic offerto all’Inter? Il Real Madrid non chiude a una nuova chance

Luka Jovic sarebbe in rotta di collisione col Real Madrid e destinato a lasciare il club spagnolo. La stampa spagnola però ipotizza che la frattura si possa ricomporre. In giornata si è parlato di opzione Inter.



DOVE VA? – I destini di Luka Jovic e del Real Madrid da giorni sembrano destinati a separarsi. In questi giorni sembra essersi consumata la rottura tra il Real Madrid e l’attaccante bosniaco, fatto che avrebbe portato il giocatore a chiedere la cessione. Tra i club candidati al suo ingaggio ci sarebbe anche l’Inter (leggi QUI). Secondo il giornale sportivo spagnolo Sport però la frattura potrebbe ricomporsi. Il giocatore resterà nel gruppo e continuerà ad allenarsi, ci sono margini per far rimarginare la frattura. Da ricordare che Jovic era tornato in prestito all’Eintracht Francoforte nella scorsa stagione, a partire da gennaio.

Fonte: Sport