Jovic-Inter, attaccante Real Madrid vicino ai nerazzurri: l’indiscrezione

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, sarebbe vicino all’Inter: il 23enne serbo non rientra nei piani di Carlo Ancelotti.

VOCI – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Real Madrid vuole sbarazzarsi di Luka Jovic, attaccante fuori dai piani di Carlo Ancelotti. Tra le molte voci sul serbo è ora emersa una che riguarda l’Inter. In Serbia dicono che il 23enne sarebbe vicinissimo al club nerazzurro, alla ricerca di un altro attaccante dopo l’ingaggio di Edin Dzeko. In Serbia fanno notare che i due club avrebbero già parlato. Il calciatore giungerebbe in prestito.

Fonte: MundoDeportivo.com