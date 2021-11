Jovic, in Spagna sicuri: chiesta cessione al Real Madrid. Inter tra le ipotesi

Secondo quanto riporta la testata giornalistica spagnola AS, Luka Jovic avrebbe chiesto la cessione al Real Madrid nella prossima sessione di mercato. Tra le possibili ipotesi per l’attaccante serbo resta anche quella dell’Inter.

CESSIONE – Luka Jovic è pronto a lasciare il Real Madrid. La notizia arriva dalla Spagna, dove confermano come l’attaccante serbo abbia aperto alla cessione già nella prossima sessione di mercato. Difficile però accontentarlo, dal momento che ha un solido contratto fino al 2025. L’Eintracht Francoforte – squadra dove ha stupito tutti, prima di passare ai blancos – non sarebbe tra le opzioni, viste le tante alternative in attacco. Jovic resta anche un’ipotesi per l’Inter, che già tempo fa aveva sondato il terreno per il giocatore. Anche qui, difficile pensare al suo ingaggio a meno di clamorosi ribaltoni a gennaio nel reparto offensivo nerazzurro.