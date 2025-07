Josep Martinez primo dell’Inter? Tutto dipende da Sommer

Josep Martinez è stato acquistato un anno fa dal Genoa ed ha fatto la sua prima stagione da secondo di Yann Sommer. Ora la situazione potrebbe cambiare per il Corriere dello Sport.

CAMBIAMENTO – Josep Martinez ha ricevuto la massima fiducia sul mercato un anno fa dall’Inter. La società decise di investire in estate circa 15 milioni di euro nonostante non comprò molti altri giocatori per rinforzare la rosa dopo il ventesimo scudetto. Il primo pensiero è stato quello di prendere il futuro primo portiere dopo Yann Sommer, che ha il contratto in scadenza fra un anno. Il processo potrebbe però essere accelerato nei prossimi giorni.

Josep Martinez promosso all’Inter? L’idea della dirigenza

IDEA – Il Galatasaray, oltre a cercare Hakan Calhanoglu, ha fatto qualche sondaggio anche per Yann Sommer. Il club turco cerca un portiere e lo svizzero convince per le prestazioni fornite in questi due anni di Inter. La dirigenza meneghina non avrebbe comunque problemi per l’addio del portiere ed il motivo è anche nell’età avanzata del tesserato. La soluzione sarebbe interna e, secondo il Corriere dello Sport, diventerebbe quella di promuovere Josep Martinez a primo portiere della rosa di Cristian Chivu. Sul secondo la questione dovrebbe poi essere affrontata successivamente.