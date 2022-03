Jorginho, l’agente: «Sogna la Serie A. Può giocare nell’Inter ed altre 4»

Il futuro di Jorginho potrebbe essere in Italia. L’agente del calciatore, Joao Santos, nel corso del Palermo Football Conference, ha parlato del futuro del centrocampista azzurro

FUTURO – Joao Santos, agente di Jorginho, non esclude il ritorno in Serie A del suo assistito. Fra le possibili candidate, c’è anche l’Inter: «Per lui giocare in Serie A è un sogno, il suo cuore è qui. Oggi può giocare in 4 o 5 squadre: Milan, Inter, Juventus, Roma o Napoli». Il centrocampista è legato al Chelsea fino al 2023, ma il club inglese, al momento, è impossibilitato a fare qualsiasi operazione di mercato (o di rinnovo) viste le sanzioni inflitte ad Abramovich.

Fonte: Tuttosport