Jordi Alba è il nome che dalla Spagna è rimbalzato questa settimana per la fascia sinistra dell’Inter. Il quotidiano catalano L’Esportiu segnala come ci sia stato un contatto diretto fra i due club, ma il vantaggio sarebbe più per il Barcellona.

IN USCITA – Il Barcellona vuole cedere Jordi Alba, che ha un contratto fino al 30 giugno 2024 e uno stipendio elevato. I catalani hanno intenzione di ridurre il monte ingaggi, un po’ come l’Inter, e vogliono scaricare alcuni giocatori. Tuttavia, questa situazione è di difficile attuazione proprio per gli alti stipendi nei contratti. Ecco quindi che, come riporta L’Esportiu, la dirigenza del Barcellona ha accolto con grande interesse la telefonata che l’Inter ha fatto per chiedere informazioni su Jordi Alba. Per il momento si tratta solo di un contatto, non sfociato in offerta diretta. Non si parla di ipotesi di scambio, come circolato negli scorsi giorni sempre sulla stampa spagnola con nomi folli (vedi articolo). Nel frattempo i catalani hanno già individuato il sostituto: José Gayà del Valencia. Ma sono loro, al momento, a sperare che Jordi Alba vada all’Inter e non viceversa.

Fonte: L’Esportiu – Sergi de Juan