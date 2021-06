Jordi Alba, dal Barcellona messaggio all’Inter: ascolta offerte

Per Jordi Alba l’Inter può pensarci sul serio. Catalunya Radio segnala come il Barcellona abbia comunicato di ascoltare offerte per il difensore.

IN VENDITA – Jordi Alba può lasciare il Barcellona e ci sono contatti con l’Inter. Lo annuncia Catalunya Radio, facendo sapere come voglia valutare una cessione del difensore. Il sostituto l’ha già trovato: José Gayà del Valencia. La società catalana ha messo sul mercato il terzino sinistro, che può lasciare la squadra in questa sessione. Tuttavia, l’opzione scambio (visti i nomi segnalati negli scorsi giorni). Il giocatore è quindi in vendita, previsti ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni dato che la pista si può riscaldare.