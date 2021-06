Jordi Alba dal Barcellona all’Inter? Motivazione paradossale dalla Spagna

Dalla Spagna sono sicuri: Jordi Alba è finito nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, l laterale del Barcellona sarebbe il rinforzo ideale per la fascia sinistra individuato dai nerazzurri.

SCENARIO – Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Jordi Alba sarebbe finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri, infatti, sarebbero alla ricerca di un top-player per la corsia di sinistra, ed avrebbero individuato nel laterale sinistro del Barcellona il profilo ideale. L’esterno spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2024 ma, la situazione in casa blaugrana, potrebbe incentivare l’addio anticipato del laterale sinistro. Il club spagnolo, infatti, ha voglia di cambiare ciclo e solo Ter Stegen e Messi sono certi della permanenza.

TAGLI – Il Barcellona, inoltre, dovrà andare incontro ad un inevitabile taglio dei costi e del monte ingaggi, come riferito dal presidente Laporta. E l’Inter, conscia di questa situazione, ha deciso di affondare il colpo su Jordi Alba. I nerazzurri, dal canto loro, hanno un vantaggio: il “Decreto Crescita”, che permette un risparmio sugli ingaggi dei calciatori provenienti dall’estero di circa il 30%.