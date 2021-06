Joao Mario, volontà chiara. Sporting CP preme per uno sconto – Sky

Joao Mario allo Sporting CP è una trattativa che continua. Oggi l’Inter ha incontrato Federico Pastorello, agente del giocatore, per cercare di accontentare la sua volontà. Secondo quanto riferisce Luca Marchetti di “Sky Sport”, i portoghesi puntano però a uno sconto sul riscatto.

TRATTATIVA IN CORSO – Non è ancora chiuso il riscatto di Joao Mario allo Sporting CP. Sebbene tutte le parti coinvolte siano orientate alla stessa soluzione, resta ancora distanza sul prezzo per il riscatto. L’Inter ha incontrato oggi l’agente del giocatore, Federico Pastorello, per discutere della questione (vedi articolo). Della quale ha parlato Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”: «Una visita importante c’è stata oggi nella sede nerazzurra. Ovvero quella di Federico Pastorello, per Joao Mario che vorrebbe rimanere allo Sporting. Si pensava che il riscatto fosse più celere, ma evidentemente i portoghesi vogliono un piccolo sconto, per cercare di chiudere a 7-8 milioni di euro».