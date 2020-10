Joao Mario verso il Torino! I dettagli della trattativa con l’Inter – SM

Joao Mario Lokomotiv Mosca

Joao Mario può lasciare l’Inter per il Torino in queste ultime ore della sessione di mercato. Claudio Raimondi, in collegamento con “Pressing Serie A” su Italia 1, spiega come si sta arrivando alla cessione del centrocampista portoghese, uno dei principali esuberi.

SE NE VA? – Così Claudio Raimondi: «Il Torino è vicino a Joao Mario, in prestito con una partecipazione dall’Inter per l’alto ingaggio. Sta entrando in quest’ottica». Ieri era uscita una voce sul PSG, ma incredibilmente L’Équipe ha fatto uno scambio d’identità (vedi articolo). Adesso si spera che, entro le ore 20, il portoghese possa finalmente lasciare l’Inter visto che in nerazzurro non ha più futuro.