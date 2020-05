Joao Mario verso il ritorno all’Inter! Lokomotiv decide di non riscattarlo

Joao Mario verso il ritorno all’Inter. Secondo quanto rivelato da Sport-Express, la Lokomotiv Mosca ha comunicato al club nerazzurro di non avere intenzione di esercitare il riscatto. Di seguito i dettagli

RITORNO – Joao Mario sempre più vicino al ritorno all’Inter. Nonostante le buone prestazioni, la Lokomotiv Mosca ha deciso di non riscattare il portoghese e lo ha comunicato ufficialmente ai nerazzurri. La cifra concordata la scorsa estate, vale a dire 18 milioni di euro, è considerata troppo alta dal club russo. Dunque si riapre il mercato per il nazionale portoghese, a meno che Antonio Conte non cambi idea su di lui.