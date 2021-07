Joao Mario in uscita dall’Inter: Benfica al lavoro per bypassare la clausola

Joao Mario è tornato all’Inter, il prestito allo Sporting Lisbona è terminato e non è stato trovato nessun accordo tra le due società per un eventuale riscatto. Sul centrocampista portoghese c’è l’interesse del Benfica, ma una clausola complica questo possibile scenario.

Quando l’acquistònel 2016, loinserì una clausola che impediva al giocatore di tornare incon un’altra maglia ( vedi articolo ). Su di lui nelle ultime ore è piombato ilCome riportato anche dal sito di, giornalista di “Sky Sport”, il problema però è proprio quella clausola che risale al 2016. Un ostacolo che impedisce a Joao Mario di giocare in Portogallo con una squadra che non sia lo Sporting Lisbona. Le parti sono al lavoro in questi giorni per cercare di risolvere questo impasse e trovare un accordo per aggirare la clausola. Al momento l’affare è a forte rischio.