Joao Mario nel giro di qualche giorno non sarà più un calciatore dell’Inter, che si libererà così di un importante peso ancora a bilancio. In Portogallo – precisamente sul quotidiano Record – assicurano che le trattative con lo Sporting CP sono ben avviate

ADDIO PER SEMPRE – L’Inter e lo Sporting Clube de Portugal hanno già iniziato a negoziare l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Joao Mario, che vuole restare a Lisbona. La trattativa va avanti da giorni con volontà comune di chiudere l’accordo, non solo in tempi brevi, ma anche trovando una soluzione che sia favorevole a entrambe dal punto di vista finanziario. Si sta cercando, quindi, di far quadrare tutto. Da ricordare che l’Inter vuole evitare la minusvalenza con il centrocampista portoghese, il cui prezzo è stato fissato intorno agli 8 milioni di euro. Ed essendo il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, non sarà possibile un’altra operazione in prestito, ma solo un pagamento dilazionato per venire incontro alle esigenze dello Sporting CP. E Joao Mario in questi giorni non è l’unico pensiero dell’Inter in uscita definitiva (vedi articolo).