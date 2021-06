Joao Mario, Sporting non ancora tagliato fuori. Tre club su di lui – TS

Joao Mario, reduce da una buona stagione allo Sporting Lisbona, si aspettava una cessione tutt’altro che complicata. Il calciatore in uscita dall’Inter secondo “TuttoSport” dovrà attendere ancora prima di trovare l’accordo definitivo.

TRE CLUB – Joao Mario, convinto in una cessione facile soprattutto dopo la buona stagione disputata allo Sporting CP, si ritrova a dover aspettare ancora un po’ prima di salutare definitivamente l’Inter. I portoghesi avevano fatto capire alla società nerazzurra di poter offrire 7 milioni, ma si sono fermati a 5 compresi i bonus. L’Inter ha detto no, ma anche il giocatore si è indispettito, convinto che lo Sporting lo avrebbe preso alla somma necessaria. Ora il centrocampista avrebbe chiesto al suo agente, Pastorello, di guardarsi attorno, valutando proposte di Nizza, Villareal e Benfica. Lo Sporting comunque non è ancora da considerarsi fuori dai giochi.

Fonte: TuttoSport – F.M