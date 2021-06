Joao Mario-Sporting CP, pericolo Benfica e Porto? Clausola in scadenza

Sarebbe in scadenza una clausola legata a Joao Mario, centrocampista di proprietà dell’Inter, nel mirino dello Sporting CP.

CLAUSOLA – Secondo quanto riportato da Record, una clausola di Joao Mario, valevole per cinque stagioni, sarebbe in scadenza. Si tratterebbe di una clausola “antirivale” che sembra prevedesse un rimborso di 30 milioni di euro ai Leões, in caso di acquisto del centrocampista portoghese da parte di una rivale, come Benfica e Porto. Per il momento queste due squadre non sarebbero segnalate tra quelle interessate al giocatore di proprietà dell’Inter.

SCONTO – Sempre Record ricorda che la continuazione del calciatore in Portogallo consentirebbe al club uno sconto del 50% sulle tasse salariali. Infatti il “Programma di ritorno” avvantaggerebbe i lusitani che decidono di tornare a lavorare nel Paese iberico.

Fonte: Record.pt