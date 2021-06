Joao Mario è in prestito allo Sporting CP fino al 30 giugno. Con l’Inter, però, i portoghesi non hanno trovato l’accordo: Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, dopo aver parlato di Nainggolan (vedi articolo) parla di complicazioni sul centrocampista.

LE NOVITÀ – Ecco le ultime da parte di Gianluca Di Marzio: «Joao Mario allo Sporting può tornare lì, ma si è complicata nelle ultime ore». Non ci sono particolari novità quindi, rispetto agli scorsi giorni dove si segnalavano le difficoltà del club portoghese (vedi articolo). Il centrocampista, in ogni caso, resta in uscita dall’Inter e la speranza è che a breve si possa trovare una destinazione. Federico Pastorello, che lo segue, ha citato anche altri club (vedi articolo).