Joao Mario, il Siviglia offre all’Inter un ex obiettivo di mercato

Joao Mario, centrocampista dell’Inter in prestito allo Sporting CP, sarebbe nel mirino non solo del club portoghese, ma anche di Siviglia e Betis

INTERESSE – Secondo quanto riportato da A Bola, il Siviglia sarebbe tornato a farsi vivo per Joao Mario. Il club andaluso, allenato da Julen Lopetegui, sarebbe stato interessato a un prestito. Ora invece vorrebbe ottenere il cartellino del centrocampista lusitano senza dover spendere cifre troppo elevate, visto che il giocatore sarà nel suo ultimo anno di contratto.

CONTROPARTITA – Stando al quotidiano Estadio Deportivo, il Siviglia potrebbe mettere sul tavolo il Papu Gomez, un giocatore per cui il club nerazzurro ci aveva provato seriamente, per abbassare la richiesta degli italiani. Sulle tracce del calciatore, attualmente in prestito allo Sporting CP, ci sarebbero anche i rivali del Betis. Questi ultimi potrebbero proporre alla società meneghina il cartellino di William Carvalho.

Fonte: ABola.pt