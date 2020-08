Joao Mario, ritorno in patria? Primi contatti con l’Inter: la sitazione – GDM

Condividi questo articolo

Futuro ancora lontano dall’Inter per Joao Mario? Il centrocampista portoghese è fuori dai piani di Conte ed è in vendita. Ecco – secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio – le ultime sul suo futuro

RITORNO IN PATRIA? – “Jorge Jesus vorrebbe Joao Mario con sé, come quando entrambi erano allo Sporting Lisbona. Ora che l’allenatore siede sulla panchina del Benfica, il centrocampista è stato indicato dall’allenatore tra i profili che potrebbero essere funzionali per la squadra. Per questo il club portoghese ha avviato i contatti con l’Inter per il centrocampista, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Lokomotiv Mosca, che però ha deciso di non riscattarlo”.

Fonte: gianlucadimarzio.com