Joao Mario, riscatto Lokomotiv Mosca a rischio? 2 ostacoli per l’Inter – CM

Joao Mario sta trovando continuità alla Lokomotiv Mosca ma l’esercizio dell’opzione di acquisto dall’Inter sembra ancora lontano. Lo riferisce “Calciomercato.com”, che svela anche i due possibili ostacoli alla riconferma del portoghese in Russia

INCERTEZZA – Joao Mario rischia di non essere riscattato dalla Lokomotiv Mosca? Il club russo è soddisfatto del rendimento del portoghese, ma potrebbe avere un problema meramente economico in caso di mancato accesso alla prossima Champions League. Se il campionato finisse oggi, la società russa sarebbe qualificata, ma il distacco dal Rostov quarto è infatti di soli tre punti. Essendo quindi incerta la qualificazione, ad oggi la dirigenza starebbe valutando il da farsi. Ecco perché non è da escludere che possa esserci un tentativo di ottenere uno sconto dall’Inter sui diciotto milioni di euro pattuiti per il diritto di riscatto. Ma ci sarebbe un altro ostacolo alla permanenza di Joao Mario in Russia. Dalla prossima stagione, infatti, le squadre russe dovranno fare i conti con un tetto stranieri di soli otto calciatori. La strada per la riconferma dell’ex nerazzurro alla Lokomotiv Mosca, quindi, potrebbe essere tutt’altro che in discesa.

Fonte: Calciomercato.com