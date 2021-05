Joao Mario vuole restare allo Sporting CP: l’Inter ha capito una cosa

Joao Mario vorrebbe restare allo Sporting CP: il centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter sa cosa vuole per il suo futuro.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Record, Joao Mario avrebbe le idee chiare per il suo futuro. Il centrocampista portoghese vorrebbe continuare a vestire la maglia dello Sporting CP. Il giocatore avrebbe dato istruzioni ai propri agenti di volere restare ancora in Portogallo. L’Inter saprebbe che non vale la pena di ascoltare offerte da altri club.

Fonte: Record