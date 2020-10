Joao Mario-PSG, figuraccia L’Ã‰quipe: “Scambio d’identitÃ , non Ã¨ lui”

Joao Mario-PSG, figuraccia L’Équipe: “Scambio d’identità, non è lui”

Risolto il mistero di Joao Mario al PSG. Il giornale francese L’Equipe, che aveva lanciato la notizia, aveva confuso il centrocampista dell’Inter con il connazionale Danilo Pereira

Il mistero del presunto trasferimento di Joao Mario dal PSG all‘Inter, prima annunciato dal giornale francese L’Equipe che aveva in seguito cancellato ogni riferimento, si è concluso e la spiegazione, fornita dallo stesso quotidiano francese, ha del surreale. Si è trattato di uno scambio di persona, in realtà a trasferirsi al PSG è Danilo Pereira, che con Joao Mario condivide il ruolo di centrocampo e la nazionalità portoghese. L’Equipe si è scusata con i suoi lettori per il disguido.