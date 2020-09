Joao Mario prossima cessione dell’Inter? Due club in...

Joao Mario prossima cessione dell’Inter? Due club in Liga concreti su di lui

Joao Mario può essere la prossima cessione dell’Inter. Il centrocampista portoghese, nell’ultimo anno e mezzo in prestito prima al West Ham e poi al Lokomotiv Mosca, è richiesto da due club in Liga. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, dopo aver parlato di Lautaro Martinez (vedi articolo).

SI FA CASSA? – Gianluca Di Marzio annuncia: «Per Joao Mario dell’Inter ci sono offerte dal Betis e anche dal Valencia. Interessamenti anche in questo caso concreti, vedremo alla fine dove andrà». Il centrocampista portoghese, arrivato quattro anni fa dallo Sporting CP per quarantacinque milioni di euro complessivi, può ora andare via.