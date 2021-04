Joao Mario porta Papu Gomez da Conte: il piano estivo dell’Inter – SM

Joao Mario può essere il jolly del mercato in uscita dell’Inter in estate. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1, l’obiettivo è quello di riuscire a regalare Papu Gomez a Conte con sei mesi di ritardo

VIAVAI “BILANCIATO” – In casa nerazzurra si torna a parlare di mercato estivo. E in particolare di mercato delle occasioni. Dopo l’accostamento invernale, Antonio Conte vorrebbe riportare in Serie A il “Papu” Alejandro Gomez, che a sua volta vorrebbe tornare in Italia. L’Inter ci pensa e può finanziare l’operazione grazie al riscatto di Joao Mario da parte dello Sporting Clube de Portugal, che garantirebbe un tesoretto di 6-7 milioni di euro. Ovvero, la cifra che serve per terminare l’ammortamento del centrocampista portoghese senza registrare una minusvalenza sul bilancio. Ma anche quella necessaria per strappare Papu Gomez al Siviglia, che ha investito circa 8 milioni (5+3 bonus) per acquistarlo dall’Atalanta a gennaio. Una notizia senza dubbio interessante, anche se un po’ in contrasto rispetto a quanto riportato nelle ultime ore da Portogallo e Spagna sul futuro di Joao Mario (vedi articolo). Il nome di Papu Gomez, comunque, in estate può tornare utile per completare il pacchetto offensivo dell’Inter di Conte.